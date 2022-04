UN APRÈS-MIDI À LA FERME Châtelain Châtelain Catégories d’évènement: Châtelain

Parmi les 7 ha de prairies et à travers les fossés, venez rencontrer les vaches mais aussi les oiseaux qui profitent des belles haies. Rendez-vous à 14h, ferme La Rivière à Châtelain.

Prévoir basket ou bottes selon la météo.

Sortie gratuite, limitée à 20 personnes, sur inscription au 06 26 95 25 57 ou au 06 74 03 04 90. Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département. mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr https://www.mayennenatureenvironnement.fr/ Un après-midi à la ferme

