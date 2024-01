Un après-midi à la ferme Inyaqab Cause-de-Clérans, vendredi 2 août 2024.

Un après-midi à la ferme Inyaqab Cause-de-Clérans Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 15:30:00

fin : 2024-08-02 17:30:00

Un après-midi à la ferme !

Sur réservation les samedis en avril, mai, juin et septembre, les mardis et vendredis en juillet et août.

15h30 et 17h30 : visite – dégustation : visite de la noyeraie, découverte des abeilles, dégustation de miel et noix ( gratuit – 45 min)

16h15 : goûter fermier – gourmandise au choix : glace fermière au lait de chèvre ou fondant aux noix maison / boisson au choix : jus de pommes bios, jus de raisin bio, café ou thé bio

16h45 : atelier cire (30 min) – au choix : fabrication de bougie (à partir de 5 ans) / fabrication de wrap, « emballage écologique à la cire d’abeille » (à partir de 9 ans)

NOUVEAU : le Noix’bee’rinthe (juillet/août) : parcourez le labyrinthe de noyers et répondez aux questions pour retrouver le mot mystère et la sortie !

Un après-midi à la ferme !

Sur réservation les samedis en avril, mai, juin et septembre, les mardis et vendredis en juillet et août.

15h30 et 17h30 : visite – dégustation : visite de la noyeraie, découverte des abeilles, dégustation de miel et noix ( gratuit – 45 min)

16h15 : goûter fermier – gourmandise au choix : glace fermière au lait de chèvre ou fondant aux noix maison / boisson au choix : jus de pommes bios, jus de raisin bio, café ou thé bio

16h45 : atelier cire (30 min) – au choix : fabrication de bougie (à partir de 5 ans) / fabrication de wrap, « emballage écologique à la cire d’abeille » (à partir de 9 ans)

NOUVEAU : le Noix’bee’rinthe (juillet/août) : parcourez le labyrinthe de noyers et répondez aux questions pour retrouver le mot mystère et la sortie !

.

Inyaqab Banne

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides