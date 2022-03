Un après-midi à la campagne : Yoga et nature Bénarville Bénarville Catégories d’évènement: Bénarville

Seine-Maritime

Un après-midi à la campagne : Yoga et nature Bénarville, 2 avril 2022, Bénarville. Un après-midi à la campagne : Yoga et nature Bénarville

2022-04-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-02 22:30:00 22:30:00

Bénarville Seine-Maritime Bénarville [ ???? ??????????-???????? ?? ???? ???????????????? ???????? ] La tempête avait eu raison en octobre 2021 des Nuits du Tourisme qui devaient clôturer la saison touristique sur notre territoire. Le service Tourisme vous propose donc d’???????????? ???? ???????????? ???????? avec Un après-midi à la campagne et de retrouver des animations tout au long de l’après-midi.

L’occasion de découvrir de manière décalée le territoire de Campagne de Caux ! ?? ???? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????????????? ???? ????????

Prenez du temps pour vous, lors d’une initiation en plein air, comme une ode au printemps, dans un cadre naturel et paisible, proposée par Sam Casier ?? à l’Espace de Biodiversité de Bénarville (route de Limpiville- parking conseillé en centre-bourg)

?? à 15h et 16h. Infos au 02 27 30 39 62.

Programme complet : www.campagne-de-caux.fr/un-apres-midi-a-la-campagne/ En partenariat avec le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine. [ ???? ??????????-???????? ?? ???? ???????????????? ???????? ] La tempête avait eu raison en octobre 2021 des Nuits du Tourisme qui devaient clôturer la saison touristique sur notre territoire. Le service Tourisme vous propose donc d’????????????… marie.bertin@campagne-de-caux.fr +33 2 27 30 39 62 https://campagne-de-caux.fr/un-apres-midi-a-la-campagne/ [ ???? ??????????-???????? ?? ???? ???????????????? ???????? ] La tempête avait eu raison en octobre 2021 des Nuits du Tourisme qui devaient clôturer la saison touristique sur notre territoire. Le service Tourisme vous propose donc d’???????????? ???? ???????????? ???????? avec Un après-midi à la campagne et de retrouver des animations tout au long de l’après-midi.

L’occasion de découvrir de manière décalée le territoire de Campagne de Caux ! ?? ???? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????????????? ???? ????????

Prenez du temps pour vous, lors d’une initiation en plein air, comme une ode au printemps, dans un cadre naturel et paisible, proposée par Sam Casier ?? à l’Espace de Biodiversité de Bénarville (route de Limpiville- parking conseillé en centre-bourg)

?? à 15h et 16h. Infos au 02 27 30 39 62.

Programme complet : www.campagne-de-caux.fr/un-apres-midi-a-la-campagne/ En partenariat avec le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine. Bénarville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Communauté de communes Campagne de Caux

Détails Catégories d’évènement: Bénarville, Seine-Maritime Autres Lieu Bénarville Adresse Ville Bénarville lieuville Bénarville Departement Seine-Maritime

Bénarville Bénarville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benarville/

Un après-midi à la campagne : Yoga et nature Bénarville 2022-04-02 was last modified: by Un après-midi à la campagne : Yoga et nature Bénarville Bénarville 2 avril 2022 Bénarville seine-maritime

Bénarville Seine-Maritime