Bretteville-du-Grand-Caux Seine-Maritime Bretteville-du-Grand-Caux [ ???? ??????????-???????? ?? ???? ???????????????? ???????? ] La tempête avait eu raison en octobre 2021 des Nuits du Tourisme qui devaient clôturer la saison touristique sur notre territoire. Le service Tourisme vous propose donc d’???????????? ???? ???????????? ???????? avec Un après-midi à la campagne et de retrouver des animations tout au long de l’après-midi.

L’occasion de découvrir de manière décalée le territoire de Campagne de Caux ! ?? ???? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????? ????????????????????????????

Quand Gaston, papi tranquille (ou pas) s’invite avec humour dans les visites guidées de Vincent sur son métier de producteur de cidre, ça vaut le détour ! Avec la Compagnie La Magouille,

?? à l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre (1315 route de Goderville à Bretteville-du-Grand-Caux)

?? à 17h et 18h. Infos au 02 27 30 39 62.

