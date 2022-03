Un après-midi à la campagne : Balade nocturne Vattetot-sous-Beaumont, 2 avril 2022, Vattetot-sous-Beaumont.

Un après-midi à la campagne : Balade nocturne Vattetot-sous-Beaumont

2022-04-02 – 2022-04-02

Vattetot-sous-Beaumont Seine-Maritime Vattetot-sous-Beaumont

La tempête avait eu raison en octobre 2021 des Nuits du Tourisme qui devaient clôturer la saison touristique sur notre territoire. Le service Tourisme vous propose donc d’???????????? ???? ???????????? ???????? avec Un après-midi à la campagne et de retrouver des animations tout au long de l’après-midi.

L’occasion de découvrir de manière décalée le territoire de Campagne de Caux !

?? ???? ?? ?????????? ????????

?? ???????????? ???????????????? ???????????????? ???? ??????

Savez-vous comment est arrivé le premier pommier en Pays de Caux ? Non ? Et bien les goublins le savent, eux, et vous proposent de vous le raconter lors d’une balade nocturne autour de Vattetot-sous-Beaumont. Et qui sait … peut-être qu’un lubin montrera le bout de son nez !

?? à l’église de Vattetot-sous-Beaumont

?? à 20h15

??5 km – 2h (Bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe-torche sont à prévoir)

Infos au 02 27 30 39 62.

Programme complet : www.campagne-de-caux.fr/un-apres-midi-a-la-campagne/

En partenariat avec le Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine.

