Un après-midi à Bordeaux : Hervé le Tellier, Georges Perec et l’Oulipo Station Ausone, 2 décembre 2021, Bordeaux.

Un après-midi à Bordeaux : Hervé le Tellier, Georges Perec et l’Oulipo

Station Ausone, le jeudi 2 décembre à 14:00

Le succès remporté par son roman L’Anomalie (prix Goncourt 2020), a attiré l’attention d’un très large public non seulement sur l’œuvre produite par Hervé Le Tellier mais aussi sur la littérature sous contrainte ainsi que la pratique notamment l’OULIPO (fondé en 1960 par le mathématicien François Le Lionnais et le poète Raymond Queneau). Georges Perec en a été un membre éminent ; Hervé Le Tellier préside à ses activités depuis 2019. Il s’agit avec cet exceptionnel « Après-midi à Bordeaux » d’interroger et de restituer les voies qui ont conduit Perec, Le Tellier et beaucoup d’autres à puiser pour leur écriture dans les ressources par exemple du procédé, de l’agencement, de l’organisation minutieuse de la phrase et du texte. Après une table ronde qui s’efforcera de situer Perec et l’OULIPO dans le champ de la création, Hervé Le Tellier répondra à 18h aux sollicitations de Jean-Michel Devésa puis de l’auditoire de manière à ce que chacun saisisse la portée d’une démarche qui n’oublie pas que les verbes « compter » et « conter » relèvent de la même étymologie. >>> 14h à 17h – Table Ronde “Hervé Le Tellier, Georges Perec et l’Oulipo”: – Florence de Chalonge : « Perec avant l’Oulipo » ; – Robert Bober : « Perec-Bober : de fil en aiguille » ; – Claude Burgelin, « Perec, juif errant ? » ; – Eduardo Berti : « Littérature sous contrainte – textes fantômes » ; – Maxime Decout : « Hervé Le Tellier : devenir un autre, mode d’emploi ». >>> 18h : rencontre avec Hervé Le Tellier – « Famille(s) de pensée, familles d’écriture ». ? Rendez-vous à la Station Ausone. ? La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Après une table ronde qui s’efforcera de situer Perec et l’OULIPO dans le champ de la création, Hervé Le Tellier répondra à 18h aux sollicitations de Jean-Michel Devésa puis de l’auditoire.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:30:00