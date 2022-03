Un après-midi à Bordeaux “De l’humain, du féminin et du sacré” avec Julia Kristeva Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Un après-midi à Bordeaux “De l’humain, du féminin et du sacré” avec Julia Kristeva Station Ausone, 7 avril 2022, Bordeaux. Un après-midi à Bordeaux “De l’humain, du féminin et du sacré” avec Julia Kristeva

Station Ausone, le jeudi 7 avril à 14:00

>>> 14h à 17h – Table Ronde “De l’humain, du féminin et du sacré” sous la direction scientifique de Jean-Michel Devésa. Au travers de ces thèmes chers à Julia Kristeva, plusieurs auteurs, psychanalystes, philosophes, seront amenés à revisiter l’œuvre de cette éminente théoricienne de la langue et de la littérature, également psychanalyste et écrivaine : – Philippe Forest : “Retour vers le vréel”. – Sarah Chiche : ” Soleil noir, féminin mélancolique, écriture ” – Danièle Brun : “La Femme à la croisée du sacré et du sacrilège ” – Jean-Louis Backès : ” La Crue du langage ” – Frédérique Toudoire-Surlapierre : ” Poétique de l’horreur, hier et aujourd’hui ” – Nicolas Aude : “Ukraine, ma souffrance” >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Venez rencontrer plusieurs auteurs, psychanalystes, philosophes autour “De l’humain, du féminin et du sacré”. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

