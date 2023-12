Un apprentissage par Pierre-Yves Chapalain Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

En partenariat avec le Théâtre National de la Colline Pierre-Yves Chapalain viendra présenter et jouer sa pièce, Un apprentissage.

Un apprentissage

Ce

seul en scène est le cri du cœur d’un parent qui s’adresse pour la

première fois à son enfant, à sa sortie de

prison. « L’apprentissage » en question, c’est celui qu’il a fait

de la lecture, seul dans sa cellule, à la force de sa volonté. Face à son

enfant, il fait taire la honte pour assumer sa vie avec dignité, et

lui fait part de sa profonde conviction : chaque personne a le pouvoir de

forger son destin en abattant les murs qui la sépare de l’horizon. Sa voix est mordue par le silence, les hésitations,

la peur de ne pas trouver les mots justes pour exprimer son amour à un.e

jeune adolescent.e. Par son récit, il cherche à faire tomber le mur élevé si

longtemps entre lui et celui qu’il n’a pas vu grandir. Ce mur, c’est aussi

celui qui se dresse habituellement entre l’acteur et le spectateur, mais que

Pierre-Yves Chapalain brise en s’adressant directement, durant toute la

représentation, à une personne du public

susceptible de représenter l’adolescent ou le jeune adulte auquel s’adresse son

monologue.

Pierre-Yves Chapalain est auteur, metteur en scène et acteur.

Depuis 2008, il met en scène ses propres textes au sein de la compagnie Le Temps qu’il faut

Le travail de Pierre-Yves Chapalain traite de situations quotidiennes, prosaïques, et de forces archaïques obscures, intemporelles, qui agissent sur les êtres comme dans le théâtre antique.

Entre réel et fantastique, son univers se traduit par une langue singulière faite de trouées d’où surgissent des images et d’où se déploient des sensations ainsi qu’un jouer simple pour amener les spectateurs à être partie prenante de l’intimité qui se déroule sur le plateau.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Contact : +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde

Pierre Yves Chapalain