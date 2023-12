Un Apprentissage de Pierre-Yves Chapalain Médiathèque Marguerite Duras Paris, 27 janvier 2024 17:00, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 17h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Spectacle en partenariat avec le Théâtre national de la Colline

De

quel apprentissage s’agira-t-il dans ce monologue de Pierre-Yves Chapalain ? De

celui de la vie, du bonheur, qui ne sont jamais là où l’on croit mais qui sont

là quand on les croit disparus à jamais. « À la base je pensais être fou. Je

savais pas lire… Et puis une nuit, à travers les barreaux, alors que je

regardais la lune, elle était pleine à ras bord […] j’ai eu un déclic. » : Dans

le monologue de Pierre-Yves Chapalain, s’immiscent des points de suspension qui

sont des silences à remplir ou à laisser béants. Des énigmes qui trouveront

leur solution dans l’apprentissage que fait un homme de sa vie. Il était en

prison depuis 15 ans ; il vient d’en sortir. Il va à la rencontre de son

enfant, un adolescent. Il lui parle de ce trésor que chacun a en soi et qu’il

faut savoir écouter. Il lui donne les clefs pour grandir tandis que lui se

reconstruit par les mots.

C’est à une jeunesse cernée par le chaos du monde qu’il s’adresse.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

© Théâtre de la Colline