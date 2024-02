Un appel à la protestation porté par 6 danseuses en lutte Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mardi 26 mars 2024.

Du mardi 26 mars 2024 au mercredi 27 mars 2024

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

AYTA célèbre la verticalité comme acte de résistance. Une chorégraphie portée par six danseuses en lutte contre toutes les assignations et les soumissions.

AYTA est un appel à la protestation, une manifestation chorégraphique portée par six interprètes, engagées dans un mouvement profondément collectif. Pour imaginer leur trajet, fait d’avancées, de plis et soulèvements, Youness Aboulakoul s’est inspiré du ayta ( genre musical au maroc), de sa rythmique et de son histoire. Ayta (le “cri” en arabe dialectal marocain) est un chant de la splendeur extérieure et de la douleur intérieure, un catalyseur des émotions et des aspirations sociales, exaltant la liberté et la quête de la justice. Le chorégraphe le met en regard avec le « pli », théorisé par Gilles Deleuze, ici figuré comme la contrainte exercée sur le corps de l’individu, qui doit donc lui résister pour maintenir sa verticalité.

En travaillant la tension entre désir de verticalité, d’élévation et inévitables pli, en explorant cet espace-entre, Youness Aboulakoul propose avec ses collaboratrices une danse qui s’oppose à toute tentative de pliement et inscrit AYTA dans la continuité d’une démarche chorégraphique centrée sur la violence. Attachée à la question du corps et des violences dont il témoigne, la pièce clôt une trilogie entamée en 2019 avec Today Is a Beautiful Day puis Mille Miles en 2022.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

