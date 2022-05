Un animateur nature dans votre jardin Saint-Maixent-l’École, 1 mai 2022, Saint-Maixent-l'École.

Un animateur nature dans votre jardin Saint-Maixent-l’École

2022-05-01 – 2022-08-31

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Vous êtes curieux de découvrir toute la biodiversité que vous avez chez vous et vous voulez savoir comment la préserver ?

De mai à août, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le CPIE de Gâtine Poitevine, en partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement, vous proposent d’accueillir un animateur naturaliste dans votre jardin.

Cette animation gratuite vous permet d’agir pour la préservation de l’environnement directement depuis chez vous.

Renseignements et inscriptions

Chloé Jean du CPIE

05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

Vous êtes curieux de découvrir toute la biodiversité que vous avez chez vous et vous voulez savoir comment la préserver ?

De mai à août, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le CPIE de Gâtine Poitevine, en partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement, vous proposent d’accueillir un animateur naturaliste dans votre jardin.

Cette animation gratuite vous permet d’agir pour la préservation de l’environnement directement depuis chez vous.

Renseignements et inscriptions

Chloé Jean du CPIE

05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

+33 5 49 69 01 44

Vous êtes curieux de découvrir toute la biodiversité que vous avez chez vous et vous voulez savoir comment la préserver ?

De mai à août, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le CPIE de Gâtine Poitevine, en partenariat avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres Nature Environnement, vous proposent d’accueillir un animateur naturaliste dans votre jardin.

Cette animation gratuite vous permet d’agir pour la préservation de l’environnement directement depuis chez vous.

Renseignements et inscriptions

Chloé Jean du CPIE

05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

CC HVS

Saint-Maixent-l’École

dernière mise à jour : 2022-05-02 par