Un animal, des animaux de Nicolas Philibert Cinéma Ermitage, 5 juin 2022, Fontainebleau.

Un animal, des animaux de Nicolas Philibert

Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 14:00

De 1991 à 1994, Nicolas Philibert a suivi les travaux de rénovation de la Grande Galerie de Zoologie du Museum National d’Histoire Naturelle fermée au public durant près de trente ans. Devant sa caméra, taxidermistes, scientifiques et ouvriers rempaillent, débattent et s’affairent. Représentants d’espèces parfois disparues, les animaux, eux, nous regardent. Inanimés, ils semblent pourtant nous interroger. _Un animal, des animaux_, Nicolas Philibert, 1994 © Les Films du Losange **précédé de** Taxidermisez-moi de Marie Losier ——————————– Invitée à réaliser un film pendant la fermeture et la rénovation du Musée de la Chasse et de la Nature, Marie Losier met en scène une série de tableaux poétiques célébrant la beauté du vivant. Aux côtés des animaux des collections retrouvant la vie, d’énigmatiques créatures se déplacent dans l’obscurité et s’inquiètent de la présence du chasseur tapi dans un coin. Mais c’est dans le territoire magique des métamorphoses que chasseur et chassés se rencontrent… France / 2021 / Expérimental / 10′ Carte blanche au projet de recherche porté par Anne-Violaine Houcke “temps réInventés : Cinéma, Antiquités, ARchéologie (ICAAR)” (labex Les passés dans le présent – Université Paris Nanterre)

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

.

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00