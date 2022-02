UN AN DANS LA CHAMBRE – THEATRE Saint-Thibéry Saint-Thibéry Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Thibéry

UN AN DANS LA CHAMBRE – THEATRE Saint-Thibéry, 5 mars 2022, Saint-Thibéry. UN AN DANS LA CHAMBRE – THEATRE Saint-Thibéry

2022-03-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-03 22:30:00 22:30:00

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry Un an dans la chambre, une représentation Théâtrale par le petit théâtre de Juliette de Saint Thibéry.

Saynètes dans une chambre d’hôtel à Limoges, où le personnel et les clients nous font découvrir des situations plus loufoques les unes que les autres.

Un agréable moment à passer avec des personnages irrésistibles ! Saynètes dans une chambre d’hôtel à Limoges, où le personnel et les clients nous font découvrir des situations plus loufoques les unes que les autres.

Un agréable moment à passer avec des personnages irrésistibles ! letheatredejuliette@free.fr +33 6 28 91 23 99 http://letheatredejuliette.free.fr/ Un an dans la chambre, une représentation Théâtrale par le petit théâtre de Juliette de Saint Thibéry.

Saynètes dans une chambre d’hôtel à Limoges, où le personnel et les clients nous font découvrir des situations plus loufoques les unes que les autres.

Un agréable moment à passer avec des personnages irrésistibles ! Saint-Thibéry

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Thibéry Autres Lieu Saint-Thibéry Adresse Ville Saint-Thibéry lieuville Saint-Thibéry Departement Hérault

Saint-Thibéry Saint-Thibéry Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thibery/

UN AN DANS LA CHAMBRE – THEATRE Saint-Thibéry 2022-03-05 was last modified: by UN AN DANS LA CHAMBRE – THEATRE Saint-Thibéry Saint-Thibéry 5 mars 2022 Hérault Saint-Thibéry

Saint-Thibéry Hérault