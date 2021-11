Plélo Plélo Côtes-d'Armor, Plélo Un amour re-déchaîné – Théâtre Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo Côtes d’Armor Plélo Côtes-d’Armor Il est 19h, il vient de rentrer du travail, elle finit de préparer les valises car ils partent, en famille, fêter Noël à la neige, aux sports d’hiver…

Malheureusement, dans cette famille recomposée, rien n’est simple !

Derniers préparatifs, discussions existentielles, intrusions des » ex « , enfants rebelles, beaux-parents envahissants, petit-fils en nourrice, problèmes d’intendance…

Partiront-ils à l'heure ? Pièce de Pascal Chivet et Sylvie Danger, mise en scène par Yvan Mahé, jouée par Yvan Mahé et Anne Motte. yvanmahe22@gmail.com +33 6 13 50 35 29 https://sites.google.com/site/troupetheatraleyvias/

Partiront-ils à l’heure ? Pièce de Pascal Chivet et Sylvie Danger, mise en scène par Yvan Mahé, jouée par Yvan Mahé et Anne Motte. Salle des fêtes Rue de la Solidarité Plélo

