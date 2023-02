Un Amour d’Opéra – Visite-contée OPERA GARNIER PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Un Amour d'Opéra – Visite-contée OPERA GARNIER, 7 février 2023, PARIS. Tarif : 30.0 à 30.0 euros. RDV au pied de la statue Ch. Garnier Durée : 1h30 Gratuit pour les moins de 8 ans Lieu de rendez-vous : au pied de la statue de Charles Garnier, croisement des rues Scribe et Auber – 75009 Paris

Un amour d’Opéra Plongez dans l’univers de Charles Garnier et de la saga de la construction de son chef-d’œuvre !

Laissez-vous émouvoir par une belle histoire d’amour et de danse tout en visitant ce temple dédié à l’art lyrique !

Explorez la richesse de ce lieu à travers l’histoire de notre comédienne ! Cécile Saglia sera votre ambassadrice à l’Opéra Garnier ! Ancienne danseuse du corps de ballet de Garnier, elle est l’âme de ces lieux et lorsqu’elle vous prend par la main, c’est pour vous en faire découvrir les légendes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est à elle qu’un mystérieux baryton du Chœur de l’Opéra de Paris a confié l’incroyable histoire de sa grand-mère, célèbre danseuse des années 1930, la sublime Selma Dagelsson dont Cocteau disait : « Un ange dont la beauté nous absout de la mort ». Mais à une condition cependant, en lui faisant promettre de la partager avec les spectateurs des Visites-Spectacles… Et c’est ainsi que vous allez être entraînés dans une vertigineuse aventure digne des plus émouvants livrets d’opéra, au cœur même de ce temple dédié à l’art lyrique. . EUR30.0 30.0 euros Votre billet est ici

