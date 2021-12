Un amour de fée Marseille 7e Arrondissement, 5 février 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Un amour de fée Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-02-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-12 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

8 8 La fée Lili Lou est bien seule… Comme elle ne sait pas encore comment utiliser ses pouvoirs magiques, les autres fées se moquent d’elle.



Sur sa route, elle va croiser Archi, le vieil hibou de la forêt. Lorsque celui-ci est kidnappé par les lutins, la petite fée va devoir faire tout son possible pour le retrouver !



Pour y parvenir, elle doit connaître l’origine de son pouvoir parmi les différents éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air. Mais rien ne semble fonctionner.



Va-t-elle y parvenir ? Elle aura sans nul doute besoin de l’aide de tous les enfants .

Une jolie aventure féérique et éducative vous attend.

https://www.16-19.fr/comediemarseille

