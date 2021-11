Bussy-le-Grand Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Un amour de chocolat Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Château de Bussy-Rabutin, le dimanche 5 décembre à 14:30

Découvrez l’histoire tumultueuse du chocolat et son arrivée à la Cour de France. De l’Amérique du Sud à l’Espagne, revivez le périple de cette fève qui devint peu à peu la boisson tendance des Cours d’Europe. Ecoutez les contemporains de Roger de Rabutin et notamment sa cousine,Madame de Sévigné, vous raconter leur folle passion pour ce nectar des dieux. A la fin de la visite, dégustez le chocolat tel qu’il était consommé entre le XVI et le XVIIe siècle.

Gratuit. Sur réservation.

Château de Bussy-Rabutin 12 rue du château, 21150 Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d'Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T15:30:00

