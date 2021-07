Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Un Américain à Paris Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Un Américain à Paris Château de l’Empéri, 2 août 2021, Salon-de-Provence. Un Américain à Paris

Château de l’Empéri, le lundi 2 août à 21:00

” An Américan in Paris ” de George Gershwin : un film et une comédie musicale mais surtout une œuvre pour orchestre unique, qui réunit le jazz et des formes sophistiquées de la musique classique. (Re)découvrez l’œuvre qui fascine toujours son public, près d’un siècle après sa création. Georges Gershwin (1898-1837) Un Américain à Paris Trio Dämmerung Eudes Bernstein saxophone Misako Akama violon Orlando Bass piano avec la participation de Marina Viotti mezzo-soprano Orlando Bass (1995-) Création mondiale Hector Berlioz (1803-1869) La Damnation de Faust I. Ballet des Sylphes II. Menuet des Follets III. Marche Hongroise Trio Dämmerung Eudes Bernstein saxophone Misako Akama violon Orlando Bass piano Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Quatuor Emmanuel Pahud flûte Maja Avramović violon Joaquin Riquelme Garcia alto Claudio Bohórquez violoncelle Johannes Brahms (1833-1897) Quatuor no 3 en ut mineur opus 60 Daishin Kashimoto violon Antoine Tamestit alto Claudio Bohórquez violoncelle Eric Le Sage piano

30 / 15€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T21:00:00 2021-08-02T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Château de l'Empéri Adresse Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Château de l'Empéri Salon-de-Provence