du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Michel Veyrenc

Cette exposition sur l’ouverture du Japon au monde moderne est faite à partir de la mission du jeune “sous-ingénieur” Léonce VERNY, enfant d’Aubenas. Elle avait été faite en 2015 pour la célébration du 150e anniverssaire le l’arsenal de YOKOSUKA, à l’entrée de la baie de Tokyo. Pour aller plus loin, on pourra feuilleter la première épreuve d’un album qui sera publié dans quelques mois et laisser une adresse mail pour recezvoir des nouvelles de cette publication.

Entrée libre, toutefois votre participation aux frais occasionner pour la présentation de la Maison VEYRENC sera appréciée.

Goudard, Ruelle, Verny, puis Deydier, ces familles comptent dans leurs descendant Léonce Verny qui fut un acteur majeur dans l’ouverture du Japon au reste du monde… Maison Michel Veyrenc 8, rue Jourdan, 07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Aubenas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T16:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

