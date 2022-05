Un air, un arbre, une histoire Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

Un air, un arbre, une histoire Jardins du Château de Lunéville, 4 juin 2022, Lunéville. Un air, un arbre, une histoire

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Lunéville

Laissez-vous emporter dans ce voyage à travers le monde et les saisons, à la rencontre d’un saule pleureur rêvant de toucher le ciel, d’un érable chantant, ou encore d’une vieille femme radine n’aimant rien au monde que les fruits dorés d’un arbre vivant au Pays du soleil levant… Approchez, faites silence, l’arbre nous murmure ses secrets…

Deux séances par après-midi (50 personnes max.). Réservation sur place le jour même.

Balade contée musicale, tout public, par Julie André Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Jardins du Château de Lunéville Adresse place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Ville Lunéville lieuville Jardins du Château de Lunéville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Jardins du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

Un air, un arbre, une histoire Jardins du Château de Lunéville 2022-06-04 was last modified: by Un air, un arbre, une histoire Jardins du Château de Lunéville Jardins du Château de Lunéville 4 juin 2022 Jardins du Château de Lunéville Lunéville Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle