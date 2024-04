Un air musical de printemps Salle Beuvin Foucarmont, mercredi 17 avril 2024.

Les Professeurs de Musique de l’Ecole Associative MUSICATOUS et leurs Elèves se font une joie de vous inviter à leur Moment Musical de Printemps !

Rendez-vous à 19h00 à la salle BEUVIN de Foucarmont (face Intermarché)

Entrée libre et gratuite Un pot convivial terminera cette soirée.

Venez nombreux avec votre famille et vos amis, vos enfants et leurs amis, pour écouter leur programme de morceaux variés.

Informations supplémentaires

J. POILLY- Portable 06 31 95 34 46

Mail musicatousdoremi@orange.fr

Association Musicatous de Foucarmont

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17 21:00:00

Salle Beuvin Face à Intermarché

Foucarmont 76340 Seine-Maritime Normandie musicatousdoremi@orange.fr

L’événement Un air musical de printemps Foucarmont a été mis à jour le 2024-04-07 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle