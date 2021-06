Un air d’été Tarbes, 27 juin 2021-27 juin 2021, Tarbes.

Un air d’été 2021-06-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-08 TARBES Rue andré Fourcade

Tarbes 65000

Les animations culturelles dans les parcs et jardins de la ville, c’est votre rendez-vous incontournable de l’été !

Une belle occasion pour petits et grands de partager de riches moments en famille ou avec les copains !

LA CULTURE AUX JARDINS du 27 juin au 8 août : contes, spectacles, musiques

Les représentations :

Dimanche 27 juin – Kiosque Massey

15h00 – Musique avec les Musiciens du Soir

Samedi 3 juillet – Jardin Massey

16h00 – Spectacle « King impro », par la Cie La limone, (92)

Le Roi de l’impro prend sa retraite et il cherche son successeur. Cela tombe bien, il paraît qu’il se trouve dans le public ! Qui n’a jamais rêvé de monter sur le trône le temps d’une soirée. King impro nous plonge dans cet univers de magie et de grand spectacle où les bouffons du Roi seront là pour vous épater et l’aider dans sa quête. Un spectacle 100% improvisé où le public est maître.

Dimanche 4 juillet – Kiosque Massey

15h00 – Musique avec l’École de musique et tradition

16h00 – Danse latine avec Paseo Andalou et Muriel’s dance

Samedi 10 juillet – Jardin Massey

16h00 – « Wil’ Decoud » par la Cie Ibili (65)

Jonglerie, illusion et participation du public. La force de ce spectacle réside dans sa simplicité apparente cachant en fait des prouesses techniques.

Mercredi 14 juillet – Jardin Massey

16h00 – Spectacle « Graine », par la Cie de la Tong (65)

Comment naît une fleur ? C’est quoi une graine ? Pourquoi faut-il de la terre, de l’eau, du soleil ? Et pourquoi il y a des abeilles et des papillons ? Comment poussent les légumes et les fruits ? Plume et Zou découvrent un beau matin de petites boules jaunes bien curieuses. L’une d’entre elles demande à boire puis à être réchauffée puis à se reposer… les jours passent, et ô surprise, ça pousse !

Samedi 17 juillet – Jardin Massey

16h00 – Spectacle « Mr et Mme Poiseau », par la Cie l’arbre à vache (33)

Monsieur et Madame Poiseau sont deux vieux comme on se rêve, qui se connaissent par coeur et s’amusent sans cesse à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 ans de Madame, Monsieur Poiseau a vu les choses en grand : il lui a organisé un goûter d’anniversaire surprise. En ramenant secrètement dans la rue toute une partie de leur cuisine pour préparer leur recette favorite, il a tout prévu, ou presque…

Samedi 24 juillet – Jardin Massey

16h00 – Spectacle « Sébastopol », Cie Ibili (65)

Il déplie tranquillement le contenu de sa grosse malle en ferraille, on découvre son univers, une cafetière, une « contrebassine », une batterie, une scie etc… Un show musical insolite.

Dimanche 25 juillet – Kiosque Massey

15h00 – Danse avec Arte Andaluz

16h00 – Musique avec le trio Hegoak

Samedi 31 juillet – Jardin Massey

16h00 – Spectacle « Le dompteur de Sonimaux », Cie Cheesecake (34)

Aussi invisible bavards, de drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Tony se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire.

Dimanche 1 août – Kiosque Massey

15h00 – Musique avec La Mandolinata

16h00 – Danse traditionnelle avec Eths Esclops

Samedi 7 août – Jardin Massey

16h00 – « Mystérieuses coiffures », par Christophe Pavia, Karakoil production (64)

L’artiste transforme les spectateurs en oeuvres d’art ambulantes ! Sa spécialité, la « haute coiffure » dans le sens de la hauteur ! Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe.

Dimanche 8 août – Kiosque Massey

15h00 – Musique avec Couleur chanson

+33 5 62 44 38 38

dernière mise à jour : 2021-06-10 par