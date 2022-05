Un air d’été en Alsace Hunspach Hunspach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29 22:00:00

Hunspach Bas-Rhin Hunspach 0 EUR Profitez de cette soirée placée sous le signe du folklore pour assistez aux représentations de danses du Groupe Folklorique de Hunspach (adultes et enfants) ainsi qu’à une présentation des costumes folkloriques alsaciens. Animation musicale par l’orchestre des Cuivres de l’Outre-Forêt. Restauration sur place. Soirée folklorique. Représentations du Groupe Folklorique de Hunspach et présentation des costumes folkloriques alsaciens. Animation musicale par l’orchestre des Cuivres de l’Outre-Forêt. +33 7 78 12 88 03 Profitez de cette soirée placée sous le signe du folklore pour assistez aux représentations de danses du Groupe Folklorique de Hunspach (adultes et enfants) ainsi qu’à une présentation des costumes folkloriques alsaciens. Animation musicale par l’orchestre des Cuivres de l’Outre-Forêt. Restauration sur place. Hunspach

