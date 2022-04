Un air de printemps à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan Saint-Aignan Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Aignan Morbihan Saint-Aignan ▶ Ateliers 15h – Mercredi 13/04-20/04 Les scientifiques en herbes découvriront l’électricitésous toutes ses formes ! Focus sur le cinéma.Durée : 45 minÂge : +6 ans▶ Le conte des petits 16h30 – Mercredi 13/04-20/04 Les secrets de la Fée Électricité.Histoire racontée aux enfants, puis visite du Musée adaptée.Durée : 45 minÂge : +3 ans▶ Visites guidées 15h – Mardi, jeudi et vendredi Découvrez la collection du Musée en participant à lavisite guidée ludique !Durée : 1hÂge : +6 ans▶ Escape Game enfants ou famille – sur réservation Partagez un moment ludique en familleDurée : 1hÂge : +6 ans▶ Visites libres – du mardi au samedi En autonomie ou avec un audio-guide conté,parcourez les salles du Musée !Durée : 45minRéservations conseillées :https://www.musee-electricite-guerledan.com ou 02 97 27 51 39 Seul, en famille ou à deux… des idées de sorties pour petits et grands à l’Électrothèque du lac de Guerlédan +33 2 97 27 51 39 ▶ Ateliers 15h – Mercredi 13/04-20/04 Les scientifiques en herbes découvriront l’électricitésous toutes ses formes ! Focus sur le cinéma.Durée : 45 minÂge : +6 ans▶ Le conte des petits 16h30 – Mercredi 13/04-20/04 Les secrets de la Fée Électricité.Histoire racontée aux enfants, puis visite du Musée adaptée.Durée : 45 minÂge : +3 ans▶ Visites guidées 15h – Mardi, jeudi et vendredi Découvrez la collection du Musée en participant à lavisite guidée ludique !Durée : 1hÂge : +6 ans▶ Escape Game enfants ou famille – sur réservation Partagez un moment ludique en familleDurée : 1hÂge : +6 ans▶ Visites libres – du mardi au samedi En autonomie ou avec un audio-guide conté,parcourez les salles du Musée !Durée : 45minRéservations conseillées :https://www.musee-electricite-guerledan.com ou 02 97 27 51 39 Droits libres

