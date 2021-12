Un Air de Grand Jour Châteauroux Châteauroux, 29 décembre 2021, ChâteaurouxChâteauroux.

Un Air de Grand Jour 2 place de la République Châteauroux Châteauroux

2021-12-29 16:00:00 – 2021-12-29 17:00:00

Châteauroux Indre 2 place de la République Châteauroux Indre

Châteauroux Un bout de nez rouge errait de-ci de-là – las et empli d’incertitudes – quand il se retrouve face à un public devant un amas de cartons…

DES CARTONS ???

L’envie d’en ouvrir un pourrait bien faire naître une lueur d’histoire et être le début d’un fourmillement d’imaginaire et de personnages qui changeront le cours de sa journée, son regard sur les histoires pour enfants et son regard sur elle…

PARCE QUE CE BOUT DE NEZ LÀ, N’AIME PAS DU TOUT, DU TOUT LES HISTOIRES QUI FONT PEUR…

Un spectacle qui bouscule les idées reçues sur les loups, les monstres et les princesses et qui traite donc de la peur, celle qui se glisse partout et qui trop souvent nous empêche de voir qui nous sommes ou ce dont nous sommes vraiment capables.

Profitez pleinement des vacances avec ce spectacle familial (à partir de 5 ans) proposé par la compagnie Fa Dièse au musée Bertrand. Cette rencontre entre une comédienne, des cartons et des marionnettes ravira petits et grands. En partenariat avec le prix Escapages.

museebertrand@chateauroux-metropole.fr +33 2 54 61 12 30 https://www.chateauroux-tourisme.com/

Fa dièse

2 place de la République Châteauroux Châteauroux

