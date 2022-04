Un air de fête à l’Écomusée Écomusée, 14 mai 2022, Saint-Nazaire.

Un air de fête à l’Écomusée

Écomusée, le samedi 14 mai à 13:45

### **Des médiateurs pas comme les autres** La parade humoristique est à l’honneur à l’Écomusée ! Laissez-vous guider par les élèves de l’école Jean Jaurès et découvrez en leur compagnie une sélection d’affiches sur cette grande fête annuelle célébrée après-guerre. Participez à la parade des enfants en début d’après-midi (vieux môle) et aux nombreux ateliers qu’ils vous proposent dans le musée. Par les élèves des classes de CE2-CM1 et CM2 de l’école Jean Jaurès dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’œuvre » initié par les ministères en charge de la culture et de l’éducation. Le départ de la parade des enfants aura lieu à 13 h 45 devant le vieux môle. La suite des animations (ateliers et visites flash) se déroulera à l’Écomusée de Saint-Nazaire de 14 h 30 à 17 h 30.

Pour la Nuit des musées et dans le cadre de “La classe, l’œuvre”, les élèves de l’école Jean Jaurès vous accueillent et assurent eux-mêmes les visites guidées !

Écomusée Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T13:45:00 2022-05-14T17:30:00