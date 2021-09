Paris PARC ET BELVEDERE DE BELLEVILLE île de France, Paris UN AIR DE FETE A BELLEVILLE PARC ET BELVEDERE DE BELLEVILLE Paris Catégories d’évènement: île de France

– PROJECTION EN PLEIN AIR – SAMEDI 25 SEPTEMBRE A 20H30 “Le Ballon rouge” d’A. Lamorisse et “The Kid” de Charlie Chaplin – BALLADE THEMATIQUE “A la découverte de Belleville” à 10H ET CONCERTS/DANSES ET BAL POPULAIRE – 26 SEPTEMBRE DE 14H A 19H UN AIR DE FÊTE À BELLEVILLE PROJECTION EN PLEIN AIR LE 25 SEPTEMBRE À DE 20H30 “Le Ballon rouge” d’Albert Lamorisse suivi de « Le Kid » de Charlie Chaplin. Précédé d’une animation dansée avec Fréquence Tango Au Belvédère de Belleville , au 27 rue Piat 75020 Paris ACCES LIBRE – Apportez vos chaises pliantes BALADES THÉMATIQUES “À la découverte de Belleville” LE 26 SEPTEMBRE À DE 10H A12H. Contacts : 06 11 29 59 18 – 06 60 80 13 67 Point de rdv : Belvédère Parc de Belleville à 10H CONCERTS/DANSES ET BAL POPULAIRE, LE 26 SEPTEMBRE À DE 14H A19H Au Parc de Belleville (Belvédère et amphithéâtre) – accès rue Piat – 27 rue Piat – 75020 Paris – Avec le chanteur et musicien Pedro Kouyaté, Fréquence Tango, Danses et musiques Association Benkadi/Afema 20, Riton la Manivelle, Zoubir Orchestra et d’autres surprises… A l’initiative de l’association Trajectoires (Mémoires et cultures) en partenariat avec de nombreuses associations, collectifs et structures locales de l’Est parisien (Belleville citoyenne, Belleville en commun, Droit à la Belle Ville, Amicale des locataires du Groupe Botha, United Belleville, Association Benkadi/Afema 20, Collectif St Blaise Ensemble, Slam productions, La Cantine, Le Vieux Belleville, Le Bistrot des Cascades …) dans le cadre de la Fête des Jardins. Contact et infos : 06 11 29 59 18 Événements -> Fête / Parade PARC ET BELVEDERE DE BELLEVILLE 27 RUE PIAT Paris 75020

Trajectoires (Mémoires et Cultures)

