“Un Air de Famille”, 25 février 2023, Villegouge OT du Fronsadais Villegouge.

“Un Air de Famille”

salle des fêtes Villegouge Gironde

2023-02-25 21:00:00 – 2023-02-25 23:00:00

Villegouge

Gironde

Villegouge

EUR 10 Le Théâtre Expression Blanquefort présentera une comédie d’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI “Un Air de Famille”.

Cette famille, c’est la leur. Un anniversaire les réunit, la musique les accompagne, et pourtant l’ambiance est tendue. Cette famille, c’est la nôtre. De ces choses qu’on ne dit pas toujours, et qui nous reste parfois sur le cœur trop longtemps. Que se passe t’il lorsque tout explose ?

Des rires aux crises de nerf, cet air de famille ne vous laissera pas indifférent !

+33 6 34 33 52 90 Lugon Arc En Ciel

Lugon Arc en Ciel

Villegouge

