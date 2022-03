Un air de famille Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Un air de famille Théâtre Darius Milhaud, 4 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 02 mai 2022

de 21h00 à 22h25

Du mardi 19 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi

de 21h00 à 22h25

Le lundi 04 avril 2022

de 21h00 à 22h25

payant

Avez-vous de la considération ? Avez-vous déjà manqué de considération ? Si c’est le cas, venez passer la soirée en compagnie de la famille Ménard… Une comédie culte du tandem Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri ! Un vendredi soir…19h30…Au bar « Au père Tranquille ». C’est une soirée comme les autres pour la famille Ménard : Betty attend que tout le monde arrive pour fêter l’anniversaire de Yoyo au restaurant, Henri râle, et Denis, le serveur, termine de ranger la salle… Mais ce soir, après l’arrivée de Philippe, sa mère, et sa femme Yoyo, un événement va bousculer le programme, dissipant peu à peu les non-dits familiaux… La reprise de la pièce culte du tandem Jean-Pierre Bacri & Agnès Jaoui ! Une pièce qui insiste avec humour sur la complexité des rapports humains et qui ne demande qu’à être découverte ou redécouverte ! Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019 Contact : https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ Théâtre

