Montpellier Hérault 13 13 EUR Ne manquez pas “UN AIR DE FAMILLE ” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Comme tous les vendredis soir, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille », café dont Henri est le patron. Ce soir, jour anniversaire de Yoyo, la belle-fille, un incident vient troubler les habitudes. La mère, la fille et les deux fils décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Ne manquez pas “UN AIR DE FAMILLE ” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! theatretabard@gmail.com +33 4 99 62 83 13 https://beauxartstabard.fr/ Ne manquez pas “UN AIR DE FAMILLE ” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Comme tous les vendredis soir, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille », café dont Henri est le patron. Ce soir, jour anniversaire de Yoyo, la belle-fille, un incident vient troubler les habitudes. La mère, la fille et les deux fils décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Montpellier

