Mayenne Mayenne Mayenne Mayenne 6 6 EUR Chaque vendredi, la famille Ménard se réunit au Père Tranquille. Mais ce soir c’est Happy Hour ! Cocktail de règlements de comptes et Suze à volonté… Philippe a réussi. Il est marié à Yolande et cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa sœur Betty, une célibataire farouche.

En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu par Henri, le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de Yolande.

Les choses ne se passent cependant pas tout à fait comme prévu. Et quand Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances prennent une tournure inattendue… Le Père Tranquille, au moment de la fermeture, quand les Ménard se réunissent, n’a à priori rien de très réjouissant…

Mais au-delà de l’image d’un triste bar de province, il y a une réalité humaine à laquelle on peut tous s’identifier, dans ce qu’elle a de répétitif, de mélancolique, de terriblement horripilant… et de profondément comique ! Un air de famille a obtenu le Molière 1995 de la Meilleure Comédie et le César du Meilleur scénario pour le film réalisé par Cédric Klapish. Dès 12 ans. Une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, pour l’Association Léane & Cie. Chaque vendredi, la famille Ménard se réunit au Père Tranquille. Mais ce soir c’est Happy Hour ! Cocktail de règlements de comptes et Suze à volonté… Philippe a réussi. Il est marié à Yolande et cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa sœur Betty, une célibataire farouche.

Mais au-delà de l'image d'un triste bar de province, il y a une réalité humaine à laquelle on peut tous s'identifier, dans ce qu'elle a de répétitif, de mélancolique, de terriblement horripilant… et de profondément comique ! Un air de famille a obtenu le Molière 1995 de la Meilleure Comédie et le César du Meilleur scénario pour le film réalisé par Cédric Klapish. Dès 12 ans.

