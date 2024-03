Un Air de Famille Le Havre, mardi 2 avril 2024.

Un Air de Famille est de retour du 2 au 14 avril 2024. Fort d’une programmation toujours plus riche et diversifiée, cet événement incontournable du Havre a pour objectif de créer ou renforcer les liens entre les parents et leurs enfants.

Le compte a rebours est lancé ! Le 5 juillet prochain, Le Havre brillera de mille feux en accueillant la flamme olympique. Pratiquer une activité physique ou sportive est un enjeu pour mieux vivre au quotidien ! En famille, à l’école, entre amis, le sport fait partie de nos vies. Pour favoriser et développer les activités qu’elles soient physiques, créatives, ludiques… au sein de la famille, accompagner les parents à mieux vivre leur rôle et les soutenir dans leur fonction parentale, une programmation diversifiée est proposée du 2 au 14 avril 2024.

Une quinzaine dédiée au jeu sous toutes ses formes, destinée à enchanter petits et grands, des bambins turbulents aux arrières grands-parents en quête de souvenirs d’enfance. Parce que chez nous, le jeu n’a pas d’âge et qu’il réunit les générations autour d’une même passion s’amuser !

Alors, réservez cette date dans vos agendas familiaux et préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Que vous soyez adeptes de compétition endiablée ou simplement en quête de convivialité, nul doute qu’Un Air de Famille 2024 révèlera l’esprit d’équipe, l’entraide, le plaisir et la solidarité au sein des familles car ne dit-on pas « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! » ?

Quatre grands temps forts sont notamment proposés pendant cette quinzaine :

– Petits enfants, grands lecteurs, le mardi 2 avril à 19h

– Rallye des familles, le samedi 6 avril à 10h

– Marcel ne fait rien…, le samedi 6 avril à 15h

– Festival du jeu, le samedi 13 et dimanche 14 avril

Programmation ci-dessous.

Attention, certaines activités sont sur réservation.

Date : 2024-04-02

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-14

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

