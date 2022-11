Un air de famille Cosmopolis, 3 décembre 2022, Nantes.

2022-12-03 Programme complet : cosmopolis.nantes.fr

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui Programme complet : cosmopolis.nantes.fr

Rencontre avec Marcello Fois, Laura Ulonati et Tonino Benacquista Modératrice : Camille Thomine, journaliste à Lire Magazine Littéraire MARCELLO FOIS (1960, Nuoro)Grand nom du polar italien, Marcello Fois contribue à renouveler les codes du roman noir au sein du Groupe 13, qu’il fonde aux côtés de Carlo Lucarelli.L’écrivain met en lumière les grands bouleversements de la société italienne avec le souci permanent d’en comprendre les racines.Derniers titres parusComment nous dire adieu, trad. Nathalie Bauer, Seuil, 2019La lumière parfaite, trad. Jean-Paul Manganaro, Seuil, 2017Cris, murmures et rugissements, trad. Nathalie Bauer, Seuil, 2015 LAURA ULONATI (1982, Piémont)D’origine italienne de père originaire du Piémont et de mère d’Ombrie, Laura Ulonati est agrégée d’histoire-géographie et enseignante en Charente.BibliographieDans tout le bleu, Actes Sud, 2021Quand Ariane, archéologue au musée de Nice, voit sa mère vieillir et les premiers symptômes de la maladie apparaître, elle sait le peu de temps qu’il lui reste pour comprendre cette femme distante et amère. Qu’a-t-elle laissé en Italie dans les années 1960 pour émigrer de l’autre côté des Alpes ? Un huis clos de femmes sur fond de Méditerranée, traversé par les paysages de Nice, ses ruines et ses mirages, contre lesquels se fendent les identités telles des vagues.Une histoire italienne, Gallimard, 2019 TONINO BENACQUISTA (1961, Choisy-le-Roi)Romancier et scénariste, Tonino Benacquista, issu d’une famille d’émigrés italiens, est notamment l’auteur de Saga (Grand prix des lectrices de Elle), Quelqu’un d’autre (Grand prix RTL-Lire), Malavita, Malavita encore…Derniers titres parusPorca miseria, Gallimard, 2022En 1954, la famille Benacquista quitte l’Italie pour s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés.Dans ce bouleversant récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie cette geste. Il raconte aussi les batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française. La lumineuse trajectoire d’un autodidacteque l’écriture a sauvé des affres du réel.Toutes les histoires ont été racontées sauf une, Gallimard, 2020Romanesque, Gallimard, 2016

