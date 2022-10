Un air d’automne Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Animations pour les enfants : ateliers, ferme, manèges d’antan… Venez apprécier l’ambiance d’un « air d’automne » sur le cours Mirabeau !

Une grande journée dédiée à la nature, l’environnement, l’écologie et le bien être.

De quoi vous faire passer un agréable moment en famille, entre amis ou en solitaire..

