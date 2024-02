Un abri pour les petites bêtes Berville-sur-Mer, vendredi 9 août 2024.

Un abri pour les petites bêtes Berville-sur-Mer Eure

Les petites bêtes sont pour nous les humains, souvent signes de désagrément elles font du bruit, elles piquent ou peuvent faire des ravages sur nos plantes préférées. Elles sont pourtant très utiles et font partie intégrante de notre environnement elles participent à la fécondation des fleurs, elles décomposent les feuilles mortes, composent le menu de centaines d’espèces d’oiseau ou se régalent de leurs congénères plus petits comme les pucerons pour la larve de coccinelle ou les mouches pour les araignées. Avec 6, 8 pattes ou plus, les insectes, araignées et autre mille-pattes sont présents partout autour de nous.

Alors venez rejoindre le médiateur nature de la Maison de l’Estuaire pour capturer tout en douceur, observer et identifier les petites bêtes qui ont élu domicile sur les bords des chemins de Berville-sur-Mer. Cette séquence sera suivie d’un atelier de construction de gîte à l’aide de matériaux recyclés.

Rendez-vous à 9h30, à Berville-sur-Mer, sur le parking de l’église.

Durée 2h30

Prévoir des chaussures de sport

À partir de 6 ans

Les petites bêtes sont pour nous les humains, souvent signes de désagrément elles font du bruit, elles piquent ou peuvent faire des ravages sur nos plantes préférées. Elles sont pourtant très utiles et font partie intégrante de notre environnement elles participent à la fécondation des fleurs, elles décomposent les feuilles mortes, composent le menu de centaines d’espèces d’oiseau ou se régalent de leurs congénères plus petits comme les pucerons pour la larve de coccinelle ou les mouches pour les araignées. Avec 6, 8 pattes ou plus, les insectes, araignées et autre mille-pattes sont présents partout autour de nous.

Alors venez rejoindre le médiateur nature de la Maison de l’Estuaire pour capturer tout en douceur, observer et identifier les petites bêtes qui ont élu domicile sur les bords des chemins de Berville-sur-Mer. Cette séquence sera suivie d’un atelier de construction de gîte à l’aide de matériaux recyclés.

Rendez-vous à 9h30, à Berville-sur-Mer, sur le parking de l’église.

Durée 2h30

Prévoir des chaussures de sport

À partir de 6 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 09:30:00

fin : 2024-08-09 12:00:00

Rue du Bac

Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie

L’événement Un abri pour les petites bêtes Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville