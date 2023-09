Un·Tuning Together. Pratiquer l’écoute avec Pauline Oliveros Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris, 20 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 20 septembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

samedi

de 14h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Une exposition collective autour de l’écoute et l’expérimentation sonore jusqu’au 2 décem­bre 2023 à Bétonsalon – centre d’art et de recherche.

L’exposition « Un·­ Tuning Together. Pratiquer l’écoute avec Pauline Oliveros » s’inspire d’une conception singulière de l’écoute que la compositrice expérimentale états-unienne Pauline Oliveros (1932-2016) désigne par le terme de Deep Listening ;une « écoute profonde » qui, selon elle, « suppose d’aller sous la surface de ce qui est entendu ». L’expé­rience du Deep Listening ouvre à de nou­vel­les formes de sen­so­ria­li­tés et repré­sente un enga­ge­ment à ne jamais cesser de déve­lop­per ses capa­ci­tés d’écoute à tra­vers des par­ti­tions qui, plutôt que de guider l’inter­pré­ta­tion de la musi­que, pro­po­sent des stra­té­gies atten­tion­nel­les, des maniè­res d’écouter soi-même, les autres et l’envi­ron­ne­ment.

L’exposition met ainsi en dialogue la pratique de Pauline Oliveros avec celles d’artistes qui en prolongent les propositions. Chaque artiste est invité·e à partager des pratiques mettant en jeu des principes d’improvisation et d’écoute mutuelle au sein d’un groupe. Leurs propositions se succèdent en un programme alternant entre des temps de travail collectif et des temps d’ouverture publique.

Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Courtesy de The Pauline OliverosTrust Pauline Oliveros et le ♀ Ensemble interprétant la Méditation Sonore « Teach Yourself to Fly », 1970, Rancho Santa Fe, CA. Documents de Pauline Oliveros. Mandeville Special Collections | Library, Université de Californie, San Diego. Photographe inconnu·e.