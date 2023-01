UMWELT Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault 22 EUR Ne manquez pas Umwelt de Maguy Marin les 8,9 et 10 février 2023 au Théâtre des 13 vents Le mot allemand se traduit par « milieu » ou « environnement », mais on y entend le monde (Welt). Et c’est bien un monde que l’on voit apparaître et disparaître sur le plateau, celui d’humains surgissant seuls ou ensemble, à intervalles réguliers d’une étrange forêt de miroirs, diversement vêtus, diversement affairés, bras chargés ou ballants, exécutant un pas, toujours le même, luttant contre le vent et l’air du temps, passant, mangeant, travaillant, s’aimant, jetant un cri, un regard ou un détritus, puis se retirant. Et continuant. Ne manquez pas Umwelt de Maguy Marin les 8,9 et 10 février 2023 au Théâtre des 13 vents +33 4 67 99 25 00 https://www.13vents.fr/umwelt/ Montpellier

