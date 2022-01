Umwelt Les Quinconces, 8 avril 2022, Le Mans.

Umwelt

Les Quinconces, le vendredi 8 avril à 20:00

Dans un univers instable et chaotique, une dizaine d’hommes et de femmes apparaîtra et disparaîtra dans un long couloir constitué de panneaux mobiles et de miroirs réfléchissants pour vous offrir la vision stroboscopique et tumultueuse de la vanité de notre existence et de la fragilité de notre monde…

Les Quinconces 4 place des Jacobins, Le mans Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:00:00