UmWelt · Cie Endogène / Morgan Cosquer Le Carreau du Temple, 29 avril 2023, Paris.

Le samedi 29 avril 2023

de 19h30 à 20h15

.Public adolescents adultes. payant

Tarif B : plein 12€ / réduit 8€ / demi-tarif 6€

Un soliloque jonglé de Morgan Cosquer (Cie Endogène), à l’occasion de la Convention du raté, du ratable et du pas encore raté dans le cadre du Festival Rencontre des Jonglages !

Homo Jonglisticus. À combien de générations faut-il remonter pour nous trouver des aïeux et aïeules non-humain·e·s, ou même, non-primates ? Lequel ou laquelle de ces aïeux et aïeules a inventé le pouce opposable pour les mains et les pieds ? Et surtout lequel ou laquelle a renoncé à celui des pieds…

Dans un espace non défini, un homme, ou une créature entre dans une danse, dans un dialogue avec le temps, avec ses origines, son animalité, son humanité. Une danse de métamorphoses. Flirter avec les limites de la conscience humaine, chercher son souffle animal, chercher ses fauves intérieurs. Comme un homme à la recherche de toutes ses parts qui le composent, de toute cette histoire génétique qu’il a fallut pour arriver là. C’est une rencontre entre le monde verbal et non verbal, le monde de la pensée, de la mémoire et celui de l’instant, de l’être au présent. Le présent pur. Il y a une ressemblance avec la quête de l’animal scénique. Trouver le présent, ne plus le lâcher. Être dans cet « ouvert » et devenir le premier mammifère d’une nouvelle lignée de mammifères… de mammifères jongleur·euse·s !

En partenariat avec la Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve / 16e édition du festival Rencontre des Jonglages

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© StudioH UmWelt – Cie Endogène – Morgan Cosquer © StudioH