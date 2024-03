Umuru x Manatee Pizza Le Bus Magique Lille, samedi 16 mars 2024.

Umuru x Manatee Pizza Wahouuuu ! C’est LA soirée où Umuru vous fait voyager sur ses transes psychés avant de laisser Manatee Pizza vous emmener surfer sur ses sons Indie Pop Samedi 16 mars, 20h30 Le Bus Magique Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

20h30 – Umuru

Fusion entre un violoncelle halluciné aux sonorités électro et expérimentales, une batterie augmentée et des vocalises d’outre-monde. Ses sonorités atmosphériques, transes psychédéliques et envolées furieuses convoquent les abîmes glacés et la chaleur des feux d’hiver.

22h – Manatee Pizza

Tes meilleurs souvenirs de vacances ! Avec ta planche de skate sous le bras pour aller rider dans la friendzone sous un coucher de soleil californien, mais à Lille. Power trio Indie teinté de chant pop et d’influences midwest-emo, de petits riffs de mandoline associés à une basse sautillante, le groupe évolue dans un esprit résolument DIY, allant de la création de ses artworks jusqu’au mixage de ses morceaux. Pour les fans de Tigers Jaw, Subsonic Eye, Pizza à l’ananas supplément Lamantin.

Si vous voulez découvrir leurs flows avant de les voir sur les flots ⛵

Live session “Nu’urt”: https://www.youtube.com/watch?v=VqZw2tRDW8c

Bandcamp :https://umuru.bandcamp.com

Instagram : https://www.instagram.com/umurumuru

Bandcamp : https://manateepizza.bandcamp.com/track/bad-seeds

Instagram : https://www.instagram.com/manateepizza

Modalités :

Concert « au chapeau » : à prix libre (si vous le pouvez et le voulez, venez avec un peu de monnaie !)

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 74 09 78 81 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1165007524490427 »}] [{« data »: {« author »: « UMURU », « cache_age »: 86400, « description »: « Violoncelle/Voix : Raphau00ebl FoulonnBatterie : Nou00e9 Zetlaoui nnPrise de son : JC CaronnMixage : Benjamin MathieunPrise de vue : Sihem KerkeninMontage : Raphau00ebl FoulonnnTournu00e9 aux Nids du Virolois », « type »: « video », « title »: « Umuru – Nu’urt – Live Session », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VqZw2tRDW8c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VqZw2tRDW8c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_2uCaH_pMh_LqsxT9nz8Ag », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=VqZw2tRDW8c »}, {« link »: « https://umuru.bandcamp.com »}, {« link »: « https://manateepizza.bandcamp.com/track/bad-seeds »}] Péniche