Umma Trio Aix-en-Provence, 26 juin 2022, Aix-en-Provence.

Umma Trio Parc Rambot Cours des arts et Metiers Aix-en-Provence

2022-06-26 16:00:00 – 2022-06-26 Parc Rambot Cours des arts et Metiers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est aussi pour nous l’occasion de vous partager l’aventure La Chanson Lien de la mémoire dont un atelier s’est déroulé au sein de l’association France Alzheimer Bouches du Rhône. Les binômes patients/aidants ayant participés à l’atelier se produiront en 1ère partie. r nDes représentants de projets, du Service Santé et Handicap de la Ville et de Malakoff Humanis seront présents pour échanger avec vous si vous le souhaitez. r nUmma Trio vous propose un concert entre chansons françaises et standards du jazz et de la pop ! r nLe Umma trio est une invitation à redécouvrir les grands airs d’un répertoire commun à tous. Composé d’une voix soul, d’un piano à la palette musicale riche et d’un saxophone aux accents assurément jazz, le Umma trio, ensemble tantôt festif, tantôt mélancolique, arpente des chemins à la recherche d’une émotion universelle. Avec la chanteuse Morgane Serra que vous avez entendu cette saison dans Virago au côté de Mélanie Egger, pianiste et compositrice de Virago. r nEt à l’issue du concert l’équipe de la Fontaine Obscure est associée à cet évènement pour vous proposer de faire des photos de famille !

Un concert dans le cadre de la Biennale Culturelle d’Aix-en-Provence au Parc Rambot à Aix-en-Provence

+33 4 42 27 37 39 http://www.lepetitduc.net/

Parc Rambot Cours des arts et Metiers Aix-en-Provence

