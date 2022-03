UMLAUT FESTIVAL 2022 Le Shakirail, 22 avril 2022, Paris.

UMLAUT FESTIVAL 2022

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Le Shakirail

Après deux années sans public, le festival Umlaut revient du 22 au 24 avril 2022 dans l’insolite décor de Shakirail, oasis de création au coeur du 18e arrondissement ! Les musicien.ne.s du collectif Umlaut présenteront leurs dernières trouvailles et nouvelles connivences musicales, et iront à la rencontre de leurs complices plasticien.ne.s du Shakirail. Réuni.e.s autour de la notion de transformation du son, avec un goût pour l’hybridation musicale, les croisements et les rencontres en tous genres, les musicien.ne.s du collectif Umlaut – Pierre-Antoine Badaroux, Sébastien Beliah, Amaryllis Billet, Antonin Gerbal, Karl Naegelen, Eve Risser, Joris Rühl – vous présentent une programmation qui reflète la variété des musiques qu’ils et elles défendent. Vous pourrez ainsi découvrir Kordofon, un nouveau quatuor à cordes aux allures de bric à brac, danser sur les chansons électro-sensibles de Griffure devenu Paratonnerre, assister à la rencontre inédite de 4 improvisateur.ices de la scène européenne, flotter sur la musique à fleur de sons d’un quatuor tout neuf, vous laisser emporter par un hommage singulier à Ornette Coleman, vous agiter au son du tabassage rythmique et verbal de Brique, et voyager le long d’une Cartographie de rythmes. Ce festival est aussi marqué par une rencontre entre les artistes du collectif Umlaut et du Shakirail, au croisement de leurs pratiques artistiques. Les musicien.ne.s rencontreront ainsi le musicien et luthier Glenn Marzin autour de sa Cabane Sonore, et le photographe Gabriel Bertholon, pour une improvisation sonore et visuelle sous lumière rouge. Enfin, avec une après-midi portes ouvertes, vous pourrez découvrir les multiples talents des artistes plasticien.ne.s du Shakirail, dans leur exposition sur le thème « Musique & musicalité », visiter les merveilleux jardins du Shakirail, expérimenter vous-même le dispositif La Cabane Sonore, et assister à des performances croisées entre musicien.ne.s et plasticien.ne.s.

Entrée en prix libre, sans réservation

Le Shakirail 72 rue Riquet Paris



2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T23:30:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T23:30:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T18:30:00