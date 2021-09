Paris La Philharmonie de Paris Paris Umlaut Big Band plays Mary Lou WIlliams release show La Philharmonie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre du week-end Jazz XL organisé à la Philharmonie de Paris, le Umlaut Big Band joue en première partie de Wynton marsalis et son Jazz at Loncoln Center Orchestra. L’occasion pour le Umlaut Big Band de fêter dignement la sortie de son nouvel album “Mary’s Ideas” en présentant son nouveau programme célébrant la musique de la brillante pianiste, compositrice et arrangeuse afro-américaine Mary Lou Williams.

Catégorie 1 : 80€ / Catégorie 2 : 60€ / Catégorie 3 : 45€ / Catégorie 4 : 30€

Le Umlaut Big Band célèbre la musique de Mary Lou Williams, dans un répertoire inédit construit à partir des manuscrits de l’artiste. La Philharmonie de Paris 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris Paris Paris

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T23:30:00

