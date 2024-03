Umlaut Big Band « Copasetic Jive » Théâtre de l’Aquarium Paris, dimanche 24 mars 2024.

Umlaut Big Band « Copasetic Jive » Des sons perdus à jamais, l’idée de les retrouver, la possibilité de les retrouver, la possibilité de l’idée, l’impossibilité de les toucher, imaginer les retrouver, recommencer pour mieux chercher. Dimanche 24 mars, 19h30 Théâtre de l’Aquarium Entrée payante

Début : 2024-03-24T19:30:00+01:00 – 2024-03-24T20:30:00+01:00

Il y a au départ de ce programme la recherche d’un répertoire oublié et sans doute perdu à jamais : celui des territory bands des années 1930-40. De ces orchestres qui sillonnaient les campagnes américaines, on ne sait pas grand-chose ; très peu ont enregistré et quand ce fût le cas, les morceaux gravés dans la cire étaient souvent très différents de ceux qui faisaient le quotidien de ces musiciens, dans les salles de bal. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que ces orchestres élaboraient souvent leurs arrangements collectivement et oralement. Ici, le Umlaut Big Band s’inspire de ce processus créatif pour trouver et offrir une musique de danse qui lui soit propre, collectivement assemblée et patiemment construite.

En janvier 2022, le groupe présentait au Festival Bruit une première version de ce travail Copasetic Jive. La première pièce composée à cette occasion a aujourd’hui été revisitée, développée et complétée d’autres compositions originales inédites. From The Memory poursuit et prolonge ce travail aux visages multiples et au processus de réinvention et de réécriture incessant. Soutien DRAC IdF – conventionnée 24-25-26

