Umlaut Big Band Arromanches-les-Bains, 11 juillet 2022, Arromanches-les-Bains.

Umlaut Big Band Rue du petit fontaine Parking Dongo Arromanches-les-Bains

2022-07-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-11 22:30:00 22:30:00 Rue du petit fontaine Parking Dongo

Arromanches-les-Bains Calvados

Jazz. Arromanches Loisirs Culture et l’ADTLB accueillent le Jazz-Band Umlaut Big Band, composé de 14 musiciens. L’orchestre poursuit inlassablement un travail visant à mettre en avant les arrangeurs de la musique pour Big Band. Le groupe privilégie l’acoustique et les atmosphères chaleureuses et festives. Lundi 11 juillet de 21 h à 22 h 30. Parking Dongo, rue du Petit-Fontaine, Arromanches-les-Bains. Gratuit.

Jazz. Arromanches Loisirs Culture et l’ADTLB accueillent le Jazz-Band Umlaut Big Band, composé de 14 musiciens. L’orchestre poursuit inlassablement un travail visant à mettre en avant les arrangeurs de la musique pour Big Band. Le groupe privilégie…

arromanches.loisirs.culture@orange.fr +33 2 31 10 72 91

Jazz. Arromanches Loisirs Culture et l’ADTLB accueillent le Jazz-Band Umlaut Big Band, composé de 14 musiciens. L’orchestre poursuit inlassablement un travail visant à mettre en avant les arrangeurs de la musique pour Big Band. Le groupe privilégie l’acoustique et les atmosphères chaleureuses et festives. Lundi 11 juillet de 21 h à 22 h 30. Parking Dongo, rue du Petit-Fontaine, Arromanches-les-Bains. Gratuit.

Rue du petit fontaine Parking Dongo Arromanches-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-20 par