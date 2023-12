Umberto REALINO, guitare Église Saint-Merry Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

SENSATIONS – Musique classique, espagnole et latino-américaine – Pièces de Napoléon Coste, Justo Tomas Morales, Fernando Sor, Tomas Damas, Domenico Cimarosa, Augustin Barrios Mangoré, Giuseppe Verdi, Luigi Mozzani, Enrique Granados, Johann Kaspar Mertz,

Julian Arcas et Mauro Giulani

Umberto Realino, guitare

Umberto Realino se produit régulièrement en concerts et récitals : il a été invité notamment en France par la Cour d’Appel du Palais de Justice de Paris, pour donner des concerts dans la Sainte-Chapelle (intégrale des Concertos pour luth et mandoline – guitare et orchestre d’Antonio Vivaldi, Silvius Leopold Weiss – Andrea Molino, Luigi Boccherini , Ferdinando Carulli…) au 6e Festival de la Butte Montmartre à Paris, au Festival de Pontivy, aux Concerts du Château d’Anet, à l’Évron-Musical, au Festival Chapelle Sainte Cécile-Flée dans la Sarthe ; en Autriche au Festival Serenadenkonzerte Schwatz ; en Espagne, à la Fundacion Eutherpe ; en Italie, au Narnia-Festival de Narni, au Mozart in Italia de Naples, au Festival des Nations de Rome, au Corde in Armonia de Brescia, au Guitar Summer Festival de Syracuse, au Musée de la République Romaine à l’occasion de l’Anniversaire de la République Italienne à Rome, en juin 2023…

Il a joué pour Radio-France et a été nommé Directeur Artistique du Concours Européen de Guitare Classique de Paris, placé sous le Haut Patronage du Président de la République Française. Il a également participé à des Congrès Internationaux avec des maîtres prestigieux.

Umberto Realino est professeur de guitare en France (Île-de-France), au Conservatoire Européen de Musique de Paris, et en Italie.

En tant que musicologue, il publie divers articles dans des revues internationales. Il est titulaire de deux doctorats, en Histoire de la Musique et Musicologie à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV – France), et auprès de l’Ordre Universitaire Italien MIUR en Italie, d’un doctorat ès Disciplines de l’Art, de la Musique et du Spectacle, de la Faculté de Lettres, et Philosophie de l’Université de Bologne en Italie. Il dispose également du Diplôme d’État de Professeur de Musique en France, du Diplôme d’État de Guitare du Conservatoire d’État Antonio Vivaldi à Alessandria (Italie), du Diplôme de Guitare avec la Médaille d’Or à l’Unanimité de l’École Nationale de Musique et d’Art Dramatique Marcel Dupré de Meudon en France.

Bibliographie : Thèse de Doctorat publiée n°31455 : Un siècle de guitare en France (1750 – 1850) – A.N.T.R., 9, rue Auguste Angellier – 59046 Lille Cedex – France / Splendeur, crise et renaissance de la guitare de l’époque baroque à 1850. ITEMM – Musique & Technique 2016, n°6 / L’apport déterminant de la facture instrumentale de Antonio Torres au répertoire guitaristique moderne. ITEMM – Musique & Technique 2017, n°7.

Extrait d’Enciclopedia de la Guitarra (Édition Piles – Éditorial de Musica S.A. Archers, 33 – 46014 Valencia – España)

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-21-janvier-2024-umberto-realino-guitare/ +33142719393 concerts@saintmerry.org

