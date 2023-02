Ûman – Genesis Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ûman – Genesis 8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre La Manufacture – Amphithéâtre Aix-en-Provence

2023-02-10 19:00:00 – 2023-02-10 20:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône C’est un spectacle viscéral et introspectif, expression d’une transformation intérieure en miroir de notre monde en changement, un monde en effondrement laissant place à l’émergence d’un nouveau. Anthony Weiss vous emmène dans les abîmes pour un voyage humain à vocation libératrice, allant vers un re­tour à la paix individuelle et collective, au-delà du chaos.



La compagnie Unati est née en 2014 du souhait d’Anthony Weiss de créer des spectacles pluridiscipli­naires gravitant autour de l’humain et de l’humanité. Celle-ci est basée à Aix-en-Provence, ville natale du metteur en scène, chorégraphe, artiste et porteur de ce projet. ÛMAN – Genesis est un voyage de l’ombre à la lumière par­lant de l’humain et de l’hu­manité en nos temps actuels. ÛMAN – Genesis est une re-création de Ûman (2018). Au sein de l’amphithéâtre de la Manufacture. Dans le cadre de biennale de cirque. +33 4 42 91 99 19 La Manufacture – Amphithéâtre Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

