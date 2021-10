Paris8 Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris8 UMAMI Lavoir Moderne Parisien Paris8 Catégories d’évènement: île de France

UMAMI Lavoir Moderne Parisien, 17 décembre 2021, Paris8. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 20h à 21h15

Le dimanche 19 décembre 2021

de 15h à 16h15

payant

UMAMI, n.m – Définition de la 5ème saveur, le gout de l’intention en japonais. Et si nos goûts étaient des intentions ? Umami est un seule en scène vidéo culinaire transgénérationnel à la recherche du goût comme fondement de l’équilibre universel. Une mise au point sur la recherche de son Umami, la 5ème saveur, le point culminant de la sapidité comme équation du bonheur, mesuré en fonction des bons ingrédients utilisés dans les bonnes proportions, les bons récipients et le sens adéquat. Texte, interprétation et mise en scène Sara-Jehane Hedef Création vidéo Muriel Habrab Création musicale Emilie Marsh Regards extérieurs Fred Franzil, Mariette Lancelevet Spectacles -> Théâtre Lavoir Moderne Parisien 35, RUE LÉON Paris8 75018

