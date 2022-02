Ulysse maudit sois-tu – par Albaricate – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ulysse maudit sois-tu – par Albaricate – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20 Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Horaire : 16:30 17:45

Spectacle Ulysse maudit sois-tu : 12 € / 8 € réduitouForfait dimanche 20 mars 2022 : 24 €(Spectacle Break & Sign à 15h + Spectacle Ulysse maudit sois-tu à 16h30 + Spectacle Heureuses par Accident à 18h)Billetterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Chansons et chansigne. Albaricate présente l'Odyssée en 1h15, à 2, en chansons et chansigne.Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres années à retrouver son île d'Ithaque. Aimé et maudit des Dieux, aimé et maudit des femmes, il fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l'attend chez lui. Mais l'océan est grand et plein de dangers. Durée : 1h15 Public : Tout public à partir de 8 ans Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022)

