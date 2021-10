Genève Urgence Disk Records Genève Ulysse Marshall / ch / darkwave, synthpop, folk Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ulysse Marshall est né à Montevideo, Uruguay, puis a déménagé en Suisse à 8 ans. Poète, nouvelliste, songwriter, il puise son inspiration musicale à des sources aussi variées que John Maus, Joy Division, Ian North, Nick Cave, David Bowie, Siouxie & The Banshees, Bauhaus et «l’onirisme éthéré de la scène coldwave des années 80», qui l’a profondément marqué. Ulysse Marshall distille une voix basse, sombre, portée par des synthés habités qui évoquent John Maus ou Depeche Mode. Ses chansons racontent «des dragons de fumée planant sur une enfance trouble», des histoires d’amour extrêmes et violentes, les contrastes de la vie urbaine à l’ère de l’anthropocène. Sa musique, alliage de folk, de darkwave et d’électro, épouse les contours de ses textes pour orienter les regards vers la texture poétique du monde

Prix libre pour l’artiste

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T19:30:00

